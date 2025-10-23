UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Samsunspor konuk ettiği Dinamo Kiev'i farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor evinde Dinamo Kiev'i 3-0'lık skorla mağlup ederek, 2'de 2 yaptı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Anthony Musaba, 33. dakikada Marius Mouandilmadji ve 62. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Bu galibiyetle Konferans Ligi'nde 2'de 2 yapan Samsunspor 6 puana yükseldi. 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Dinamo Kiev ise puanla tanışamadı.

Samsunspor Konferans Ligi'nin 3. haftasında evinde Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Zrinsjki Mostar'ı ağırlayacak.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ