Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. İnan, "Oyuncularım adına çok mutluyum. Çünkü çok iyi çalışıyorlar. Elbet bir gün Rivas da, Darko da, Dan da gol atacak demiştim. Şimdi skor olarak da bize katkı sağlamaya başladılar. Onlar adına mutluyum. Bazen her şeyi yapar skor katkısı veremezsiniz, başkası girer skor katkısı verir. Bu takım olma yolunda hızla ilerlediğimizi gösteriyor. Oyuncular sahaya çıkıp ellerinden geleni yapıyorlar. O gün olmadığında yerine girenin skor katkısı vermesi bizim hocalar için büyük şans. Sonradan giren oyuncularımıza da teşekkür etmek istiyorum. Eğer bu konuda kendimle ilgili övgü bekliyorsanız yok. Oyunculara dokunmak anlamında bir şeyler söyleyebilirim; onlara dürüst olmaya, hakkaniyetli olmaya çalışıyorum. Bir maça çalışıyorum, kafamda bir şeyler oluşturup oyuncularımla paylaşıyorum. Bazen 90 dakika oynar sahanın en kötüsü olursunuz bazen 5 dakika oynar kahraman olursunuz. Onlarla çok zaman geçiriyorum. Karşılığını da hem ben hem onlar alıyor" açıklamasında bulundu.



GALİBİYETİ, BUGÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN BABASINA ARMAĞAN ETTİ



Stadyumda açılan doğum günü pankartıyla ilgili olarak Selçuk İnan, "Daha yeni sürprizler yaşamış biri olarak; hayatım boyunca duygularımla hareket ettim, şu anda da öyle hareket ediyorum. Onların sevgisi o kadar büyük ki. Ve sevgileri büyüdükçe omuzlarımdaki yük artıyor gibi hissediyorum. Bu taraftara ve camiaya layık olmaya çalışıyoruz. Bunu da ancak çalışarak ve sevgiyle belli edebiliriz. Ekibimle fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Onlar da karşılığında sevgi gösteriyor. Dolayısıyla çok mutlu ve gururluyum. İyi ki bu insanlarla tanışmışım, iyi ki burada hocalık yapıyorum. Şu an sadece tadını çıkarıyorum" şeklinde konuştu. İnan bu hafta kendi doğum günü ve sevgililer gününün yanı sıra kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, "Bugünün benim için ayrı önemi var. Bugün babamın doğum günü. Ona da galibiyeti armağan etmiş olalım" dedi.



"BENCE HAKEM BUGÜN İYİ MAÇ YÖNETTİ"



Hakemle ilgili de konuşan Selçuk İnan, "Hakem performansıyla ilgili bazı zamanlar yorumlar yapıyoruz. Özellikle canımız yandığı zamanlarda. Futbolda bunlar var. Reaksiyon veriyorum. Kendimce haksızlık odluğu zamanlarda. Bizim işimiz bu. Burada ben ne ilkim ne de sonuncuyum. Bu şekilde devam edecek. Bazen lehte, bazen aleyhte karar verecek. Hangi takımın canı yandıysa ve haksızlığa uğradığını düşünüyorsa biraz daha fazla tepki gösteriyor. Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" ifadelerini kullandı.



"ARKADAŞLARIMLA HİÇ REKABET ETMEDİM"



Milli takım arkadaşlığı yaptığı isimlerin Süper Lig'de teknik direktörlük yapmasının kişisel gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığı ve Kocaelispor'a geldiği günden bugüne hedefleri konusunda Selçuk İnan, "Çok arkadaşlarım var. Biraz yaşlandığımızı çağrıştırıyor. Kimisi saha kenarında, kimisi tribüne, kimisi yorum yapıyor. Ama herkes futbol adamlığı rolü üstleniyor. Bir şekilde hepimiz futbola bağlıyız. Bundan önce de böyleydi, bizden sonraki jenerasyon da futbolun içinde kalmak istiyorsa bir yerde olacak. Arkadaşlarımla hocalıkta hiç rekabet etmedim. Oyunculukta da etmedim. En nihayetinde oyunculukta; kendi takım arkadaşlarınızla da oynayabilmek içim rekabet içinde oluyorsunuz. Hocalıkta fırsat gelirse; o anı yaşıyorum ve yapabileceğimin en üstünü o camiada yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.



"HEP NABZI YÜKSEK İŞ YAPIYORUZ. BEN DE İŞİMDE EFENDİ PROFİL ÇİZMEDİM"



Selçuk İnan son olarak dışarıda nahif ve güler yüzlü olmasına karşın sahada agresifleşmesiyle ilgili soruya, "Hiçbir toplantıya hazırlanmıyorum. İçimden ne gelirse onu yapıyorum. Bu çok da ekstra bir şey değil. Güler yüzlü olunması normal bir şey. Ben saha içinde hep öyleydim. Kendi işimde çok efendi bir profil çizmedim. Çünkü çok zor bir iş yapıyoruz, nabız hep yüksek. Hep bir dışarda hareket halindesiniz. Oyucuları motive etmelisiniz. Haklarını korumalısınız. Hepsi bir araya geldiğinde dışarda hırslı görüntü vermek işimizin parçası. Sadece sahada, kendi oyuncularım ya da hakem üzerinde. Onun dışında rakiplere hiçbir zaman saygısızlık ya da hakarette bulunmadım. Bundan sonra da bulunmam" diye cevapladı.