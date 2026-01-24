Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla RAMS Başakşehir oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Çekişmeli müsabakada gülen taraf 3-0'lık skorla konuk ekip oldu. RAMS Başakşehir'in galibiyet golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek (KK) ve 86. dakikada Nuno Da Costa'dan geldi.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir 29 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Zecorner Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DETAYLAR:

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Bennasser, Denswil, Carole (Dk. 62 Mane), Furkan Soyalp (Dk. 70 Tuci), Benes, Mendes (Dk. 62 Semih Güler), Onugkha (Dk. 84 Sam Mather), Cardoso.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 81 Onur Ergün), Kemen, Fayzullaev(Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Shomurodov, Harit (Dk. 87 Brnic), Selke (Dk. 68 Da Costa)

GOLLER: Dk. 35 Selke (P), Dk. 67 Ramazan Civelek (KK), Dk. 86 Da Costa (RAMS Başakşehir FK)

SARI KART: Furkan Soyalp (Zecorner Kayserispor)