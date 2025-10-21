Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig’de bu sezon 9 maçta galibiyet alamayıp sadece 5 puan toplayarak son 6 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bir türlü kötü gidişe 'dur' diyemiyor. Teknik direktör değişikliği de yapan sarı kırmızılılar, galibiyete hasret kaldı. Kayserispor son 6 sezonun en kötü ilk 9 haftasını yaşıyor. 2020-2021 sezonunun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi neticesinde 8 puan toplayan Kayserispor, 2021-2022 sezonunda 11 puan, 2022-2023 sezonunda 13 puan, 2023-2024 sezonunda 13 puan, 2024-2025 sezonunda da 8 puan topladı.

Kayserispor, bu sezon oynadığı 9 maçta ise hiç kazanamazken sadece 5 puan hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılar, -14 ile de bu sezon en kötü averaja sahip oldu.