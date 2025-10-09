Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.