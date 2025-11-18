Kulüpten yapılan açıklamada; "Değerli Hatayspor Taraftarı ve Hatay Halkı, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin ardından takımımızın Mersin'de oynamak zorunda kaldığı süreçte yanımızda duran tüm taraftarlarımıza ve Hatay halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi ise uzun zamandır beklediğimiz o anlamlı an nihayet geldi. 22 Kasım günü Saat 13:30'da, Hataysporumuz yeniden yuvaya dönüyor. Takımımız, Hatay İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda sahaya çıkacak ve bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil, şehrimizin ve kulübümüzün direncini simgeleyen özel bir anı olacak. Hep birlikte, bu zorlu dönemin ardından yeniden birleşip, yuvamızda mücadele etmenin gururunu yaşayacağız. Hatayspor, bizlerin takımıdır; hep birlikte kenetlenerek bu yolda ilerleyeceğiz. Bu anlamlı maçı hep birlikte izleyelim ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıralım" ifadelerine yer verildi.