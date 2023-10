İŞTE DEMİREL'İN SÖZLERİ:

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu.Her iki takım için çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe bu sene yaptığı transferlerle İsmail hocanın önderliğinde lige çok güzel bir başlangıç yaptılar, Hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler. Bu da onların gücünü ortaya koyuyor.Konya maçının ardından futbolcularımıza 3 gün izin verdik. İzin ardından da geçtiğimiz Perşembe günü Antalya kampımız başladı. Şu an için her şey yolunda. 16 Ekim Pazartesi gününe kadar Antalya'da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü İstanbul'a dönerek, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Şu ana kadar bizim için her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz diye konuştu.