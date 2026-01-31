Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Junior Olaitan ve 45+1. dakikada Janderson kaydetti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün tek golüyse 13. dakikada Serginho'dan geldi.
Göztepe bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 9 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'de TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 7 Şubat Cumartesi günü saat 14.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Kalaycı, orta sahada kaptığı topu Serginho'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Serginho, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
21. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sol taraftan kullanılan kornerde seken top, ceza sahası sağ çaprazındaki Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
23. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Efkan Bekiroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.
45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Juan'ın ortasında altıpas içerisindeki Janderson'un volesinde top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
46. dakikada Fatih Karagümrük atağında Larsson, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Tiago Çukur'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tiago Çukur'un sol çaprazdan şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi.
61. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi önünden serbest vuruşu kullanan Olaitan'ın yerden gönderdiği topu kaleci Grbic, güçlükle kornere çeldi.
86. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Traore'nin uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lis, kornere attı.
Karşılaşma, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.