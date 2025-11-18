Göztepe’nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, bu sezon sergilediği üstün performansla sadece 6 gole izin vererek takımının Avrupa yarışındaki en büyük güvencesi oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren Polonyalı kaleci Mateusz Lis, bu yıl müthiş performansıyla kalesinde devleşti. Avrupa yarışı veren Göz-Göz, 12 maçta kalesinde yalnız 6 gol gördü. Lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan sarı-kırmızılılarda en büyük alkışı Lis haketti.

Kritik maçlardaki kurtarışlarıyla takımını ipten alan 28 yaşındaki eldiven, ikinci haftadaki Fenerbahçe randevusunda uzatma dakikalarında rakipten Talisca'nın penaltısını köşeden çıkarıp Göz-Göz'e beraberliği getirdi. İzmir'de daha önce 2021-2022 sezonunda Altay'da forma giyen Lis, Başkan Rasmus Ankersen tarafından önce Southampton'a transfer edilmiş ardından 2023'te sarı-kırmızılılara gelmişti. Lis, ilk sezonunda 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı Göztepe'de iki yıldır Süper Lig'de başarıyla görev yaptı.