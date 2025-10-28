Göztepe'de Olaitan'dan Osimhen özrü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Junior Olaitan, Galatasaray maçı sonrası Victor Osimhen ile formasını değiştirmişti.

Olaitan bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Bu hareketi nedeniyle Göztepe taraftarının tepkisini çeken Olaitan, sosyal medya hesabından özür diledi.

Olaitan yaptığı açıklamada, "Herkese iyi bir hafta dilerim. Galatasaray maçını kazanamadığımız için takım olarak çok üzgünüz. İyi mücadele ettik ama beklenmeyen müdahaleler oldu ve maalesef maçı kaybettik. Karşı takım oyuncusu Osimhen'le Nijerya'nın Lagos kentinden süregelen bir dostluğumuz var ve yıllar sonra karşılaştığımızda formaları değiştirmek istedik. Bu kulübün kültürüne aykırı bir şey yaptığım için herkesten özür diliyorum. Şimdi önümüzde gidilecek bir Avrupa var. Hep birlikte kenetlenerek hedefe doğru yürüyelim! İnadına Göztepe! dedi.