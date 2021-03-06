06 Mart 2021, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'dan Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a tepki!

Gaziantep'ten Beşiktaş maçında hakem tepkisi!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği golden önce faul itirazında bulunduğu görselleri sosyal medya hesabından paylaşarak, hakem 'a yönelik tepki gösterdi.

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 15. dakikasında siyah-beyazlılar 'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, kırmızı-siyahlılar ise golden önce faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi 'a, ilk yarının bitimiyle birlikte itirazda bulundu.

, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

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