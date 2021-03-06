06 Mart 2021, Cumartesi
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Gaziantep FK'dan Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a tepki!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği golden önce faul itirazında bulunduğu görselleri sosyal medya hesabından paylaşarak, hakem Mete Kalkavan'a yönelik tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 15. dakikasında siyah-beyazlılar Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, kırmızı-siyahlılar ise golden önce faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi Mete Kalkavan'a, ilk yarının bitimiyle birlikte itirazda bulundu.
Gaziantep FK Kulübü, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
🤷🏻♂️ #BJKvGFK pic.twitter.com/bLyQ6GBOOz— Gaziantep FK (@GaziantepFK) March 6, 2021
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