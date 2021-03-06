06 Mart 2021, Cumartesi
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Gaziantep FK Beşiktaş maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 90. dakikasında konuk ekip, Dicko'nun ceza sahası içinde yerde kalmasından sonra penaltı kazandı. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu.
Mücadelede durum 2-0'iken konuk ekip, 90. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun Dicko'ya müdahalesi sonrasında penaltı kazandı.
Topun başına geçen Dicko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.
İşte o pozisyon...
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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