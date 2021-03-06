Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 72. dakikalarda Vincent Aboubakar kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü ise 90. dakikada penaltıdan Dicko'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 60 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi. Gaziantep FK ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu ve 43 puanda kaldı.

ERSİN 1 MAÇ ARADAN SONRA ELDİVENLERİ DEVRALDI

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle görev alamamıştı. Utku Yuvakuran, Yeni Malatyaspor mücadelesinde gösterdiği performansla alkış toplasa da teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu'na teslim etti. Ersin bir maçlık aranın ardından eldivenleri devralmış oldu.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimiz için mücadele öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

RIDVAN YILMAZ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.

Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

25. dakikada Welinton savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önünde Aboubakar'la duvar pasına girdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla yeniden buluşan Welinton'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

33. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Rosier, altıpas önünde bekletmeden vurdu. Oyuncunun yarım vole şeklinde çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep savunmasından seken top ceza sahası ön çizgisi civarında Rıdvan Yılmaz'ın önünde kaldı. Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

61. dakikada Aboubakar sol çizgiden taşıdığı topu ceza sahası dışındaki Atiba'yla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in sol kanattan gönderdiği pasla topu sürerek ceza sahasına giren Aboubakar rakibinden kurtularak meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0

75. dakikada Rosier'in sağ kanattan savunmanın arkasına yaptığı ortayı göğsüyle düzeltip bekletmeden vuran Aboubakar'ın şutunda top üstten oyun alanını terk etti.

76. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal, kaleciyi de geçti ancak Gaziantep savunması son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

83. dakikada Josef de Souza'nın sol kanattan savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Larin'in çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Enver Cenk Şahin'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

89. dakikada Gaziantep penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Dicko, ceza sahası sol çaprazında kaleci Ersin'e çalım atarken yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Gaziantep farkı 1'e indirdi. Dicko'nun kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 2-1

90+3. dakikada Gaziantep beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topu Djilobodji arka direğe aşırdı. Ceza sahası içinde dar açıda topla buluşarak sert bir şut çıkaran Ribeiro de Souza üst direği geçemedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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