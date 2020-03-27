Güray Vural: Canımız sıkılıyor ama evde oturmalıyız!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Güray Vural, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsünün etkilerine de değinen tecrübeli futbolcu, “Özellikle ailesi yanında olmayan yabancı futbolcular biraz tedirgin gibi, ülkelerine gitmek isteyenler de var. Evde çocuklarımla vakit geçiriyorum. Bizim de canımız sıkılıyor ama herkes için evde oturmak zorundayız. Devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda hareket etmeliyiz. Lig başlarsa en büyük korkum sakatlık” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in son dönemde en istikrarlı isimlerinden biri olan Güray Vural, koronavirüs nedeniyle evde geçirdiği günleri Fotomaç'a anlattı. Bu sezon geride kalan haftalarla ilgili de konuşan Gaziantep FK'nin yıldız ismi sözlerine, "Sevdiklerimiz için, güzel yarınlar için evde kal Türkiye" diyerek başladı ve şöyle devam etti: "Çocuklarımla beraber güzel vakit geçiriyoruz. Ancak belli bir noktadan sonra sıkmaya başladı. Kulüpten aldığımız antrenman aletleriyle evde 1, 1.5 saat süren antrenmanlar yapıyorum. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Sonuçta devletimizin verdiği karar doğrultusunda bu süreci evde kalarak geçirmemiz gerekiyor."

'SALGINI CİDDİYE ALIN'

"Herkesin bir alışkanlığı var. Özellikle yabancı oyuncular tedirgin. Ülkelerine gitmek istiyorlar, milli ara nedeniyle program yapanlar vardı. Kiminin ailesi yanında değil. Onlar için daha zor. Herkesin dikkatli olması halinde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada daha hızlı bu süreci atlatabiliriz. Canımız çok sıkılıyor ama evde oturmak zorundayız. Bu salgını çok ciddiye almayanlar da var. Onları görünce üzülüyorum. Bir an önce durumun ciddiyetine varmalılar. Devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda hareket etmeliyiz."

'12 GÜNDÜR ADIM ATMADIK'

"Fatih Terim, Göksel Gümüşdağ, Abdurrahim Albayrak ve eşinde virüs saptandığını öğrendik. Dualarımız onlarla. İnşallah sorunsuz bir şekilde süreci atlatırlar. Liglerin de ne olacağı belli değil, belirsizlik var. Doğru olarak tarih de verilmiyor. Lütfen alınan tedbir kararlarına uyalım. Bu işin farklı boyutları da var. Ne kadar hızlı bir şekilde virüsten kurtulursak normal yaşantımıza devam ederiz. Sadece biz değil çalışmak zorunda olan, para kazanması gereken milyonlarca insan var. Tedbirlere uymadığımız zaman süreç uzayacak. Dikkatli olmak lazım. Bir 15 gün evde otursak ne olur! 12 gündür dışarı adımımızı atmadık."

'LİG TEKRAR BAŞLARSA ZORLANACAĞIMIZ KESİN'

Liglere çok uzun bir ara verildi. Tekrar sahalara döndüğümüzde eski performansınımızı vereceğimizi düşünmüyoruz. Allah korusun ama ciddi sakatlıklar yaşanabilir. Sezon sonu yaklaştıkça vücut tatil moduna girer. Şimdi tekrar yoğun maç temposuna başlarsak vücuda zarar verebilir. Biraz zorlanacağımız kesin."

'HAK EDEN KUPAYI KALDIRIR'

"Gaziantep FK yeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen ilk senesine göre iyi. Kolay değil bu seviyelerde oynamak. Lig devam ederse ligdeki yerimizi koruyacağımızı düşünüyorum. Galatasaray tekrar arkadan geldi, zirve yarışının içine girdi. Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor arasında güzel şampiyonluk yarışı olacak. Hem alt taraf hem üst taraf zor bir 8 hafta geçecek. İnşallah hak eden şampiyonluk kupasını kaldırır.

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