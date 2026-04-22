Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Gaziantep ekibi, son olarak FCSB'yi çalıştıran Rumen teknik direktör Mirel Radoi'yi takımın başına getirdi.
Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Mirel Radoi ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mirel Radoi ve ekibine hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
GAZİANTEP'E HOŞ GELDİN RADOI!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 22, 2026
