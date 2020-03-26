Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? İşte cevabi...
Son dakika haberine göre; Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcının tedavisi devam ediyor. Özel bir hastanede karantina altına alınan Fatih Terim'in doktorundan açıklama geldi.
Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in de corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası deneyimli çalıştırıcı karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı.
Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Habertürk TV'de Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara "Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" şeklinde yanıt verdi.
'NASIL BULAŞTIĞIYLA İLGİLİ BULGULAR VAR AMA…'
Celalettin Kocatürk ayrıca "Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi" ifadelerini kullandı.
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