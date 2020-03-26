26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? İşte cevabi...

Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? İşte cevabi...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Son dakika haberine göre; 'da  'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcının tedavisi devam ediyor. Özel bir hastanede karantina altına alınan Fatih Terim'in doktorundan açıklama geldi.

'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından 'in de corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası deneyimli çalıştırıcı karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı.

Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , Habertürk TV'de Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara "Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" şeklinde yanıt verdi.

Mustafa Cengiz'in corona virüsü testi belli oldu! haberin devamı

'NASIL BULAŞTIĞIYLA İLGİLİ BULGULAR VAR AMA…'

Celalettin Kocatürk ayrıca "Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom transferde bombayı patlatıyor! Falcao'nun yanına... Cimbom transferde bombayı patlatıyor! Falcao'nun yanına...
Abdurrahim Albayrak derbiye gelmemeliydi "Abdurrahim Albayrak derbiye gelmemeliydi"
Babel paylaşımıyla tepki çekti! Taraftarlar... Babel paylaşımıyla tepki çekti! Taraftarlar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör