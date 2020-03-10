10 Mart 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'da hazırlıklar eksiksiz sürüyor!

Gaziantep FK'da hazırlıklar eksiksiz sürüyor!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Futbol Kulübü, 'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Salonda ısınma hareketlerinin ardından güç ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Antrenmanı kulübün başkan yardımcısı Mahsum Altunkaya da izledi ve takıma başarılar diledi.

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