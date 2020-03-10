10 Mart 2020, Salı
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Gaziantep FK'da hazırlıklar eksiksiz sürüyor!
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Salonda ısınma hareketlerinin ardından güç ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Antrenmanı kulübün başkan yardımcısı Mahsum Altunkaya da izledi ve takıma başarılar diledi.
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