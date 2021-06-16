Gaziantep FK Angelo Sagal'ı renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda Angelo Sagal'ı renklerine bağladı. | Son dakika transfer haberleri
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer çalışmaları kapsamında bir süredir son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal ile görüşen Gaziantep FK, transferde mutlu sona ulaştı. Gaziantep ekibi, Sagal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konu ile ilgili Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Angelo Sagal, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Sezer Cihan, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ve Emrah Özdağlı'nın da katıldığı imza töreniyle birlikte, kendisini 2+1 yıllık kırmızı-siyahlı armamıza bağlayacak resmi sözleşmeye imza attı. Angelo Sagal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
ANGELO SAGAL KİMDİR?
18 Nisan 1993 yılında Şili'nin Talca şehrinde dünyaya gelen Sagal, futbola ülkesi takımlarından Rangers Talca'da başladı. 2017 yılında Meksika Ligi takımlarından Pachuca'ya transfer olan hücum oyuncusu, daha sonra ise sırasıyla FC Juarez ve Denizlispor formalarını giydi. Yüksek hızı, çalım yeteneği ve driplingleriyle dikkat çeken Sagal, 18 kez de Şili Milli Takımı formasını giyerken iki kez de gol sevinci yaşadı. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen ve sol ayağını oldukça etkili kullanan Sagal, bu sezon Denizlispor ile 35 resmi müsabakada forma giyerken 1 gol 5 asist yaptı. Kariyerinde 220 resmi müsabakaya çıkan Sagal, toplam 32 gol atıp 22 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?