Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.
3 büyükler savunma hattına transfer yapmayı planlarken hepsinin de gündeminde Marcos Senesi'nin ismi yer almıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Senesi'nin sözleşmesinin haziran ayında sona ereceği bilinirken kulübünden de resmi açıklama geldi.
Bournemouth, resmi sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcuyla sözleşmesinin bitmesinin ardından yolların ayrılacağını açıkladı.
İngiliz ekibinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Güney sahildeki dört muhteşem sezondan sonra, Marcos Senesi'nin sezon sonunda Bournemouth'tan ayrılacağını doğrulayabiliriz. Manchester City'ye karşı oynanacak sezonun son iç saha maçının ardından Marcos'un kulübe katkısını kutlayacağız."