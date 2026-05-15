Galatasaray transferde bütün kozlarını oynuyor: Hedef Virgil van Dijk
Yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Hollandalı savunmacıyı bonservissiz kadroya katmak istediği öğrenildi. İşte transferdeki tüm detaylar...
Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, savunma hattı için dünya futbolunun en önemli stoperlerinden biri olan Virgil van Dijk'ı gündemine aldı.
Sabah'ın haberine göre Sarı-kırmızılı yönetimin, Liverpool forması giyen tecrübeli savunmacı için şartları zorladığı öğrenildi.
Başkan Dursun Özbek önderliğinde yürütülen transfer operasyonunda, Hollandalı yıldızın bir numaralı hedef olduğu belirtildi. İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Van Dijk ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, bonservis bedeli ödemek istemediğini oyuncu tarafına iletti.
Sarı-kırmızılıların, daha önce Mohamed Salah örneğinde olduğu gibi Van Dijk'tan da bonservisini eline almasını talep ettiği öğrenildi.
MAAŞ VE İMZA PARASI DETAYI
Galatasaray cephesinin, Virgil van Dijk'ın Liverpool ile yollarını ayırması halinde oyuncuya mevcut yaklaşık 12 milyon euro seviyesindeki maaşını ve ekstra imza parası ödemeyi düşünmediği ifade edildi.
Bu şartlara sıcak baktığı belirtilen deneyimli stoperin, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Dünya Kupası öncesinde kariyer planlamasını netleştirmek isteyen Van Dijk'ın ayrılık kararı alması durumunda Liverpool'un transfere büyük zorluk çıkarmayacağı konuşuluyor.
B PLANI: PAVLOVIC
Van Dijk transferinde olumsuz bir gelişme yaşanması halinde sarı-kırmızılıların alternatif planı da hazır. Yönetimin, Milan forması giyen Strahinja Pavlovic'i listede tuttuğu öğrenildi. Savunmaya lider özellikli bir isim katmak isteyen Galatasaray'ın, transfer sürecini kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.
ÖMER BAYRAM DEVREDE
Öte yandan bir dönem Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ın da transfer için devreye girdiği belirtildi. NAC Breda altyapısında Van Dijk ile birlikte oynayan Bayram'ın, çocukluk arkadaşına Galatasaray hakkında olumlu referanslar verdiği ifade edildi.