Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için flaş bir iddia gündeme geldi. Arjantin basını bordo-mavili ekibin genç Arjantinli için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor ile ilgili dikkat çekici bir haber Arjantin'den geldi. Arjantin'in gelecek vadeden yıldızları arasında gösterilen sağ kanat İan Subiabre ile Fırtına'nın ilgilendiği ortaya çıktı.

River Plate'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcuya, bordo-mavililerin 10 milyon euro teklif yaptığı belirtildi. Bu iddia ise Arjantinli gazeteci Herman Castillo'dan geldi. Castillo, "River Plate, Trabzonspor'un da ilgilendiği İan Subiabre için gelen 10 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi" dedi. Kararın tesadüfi olmadığı belirtilirken, özellikle oyuncunun gelişiminin hız kazandığı dönemde satışının ise gündemde olmadığı belirtildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Karadeniz devi, 1.74 boyundaki futbolcu için yaz döneminde yeni teklif sunabilir. Market değeri 3.5 milyon euro olan genç futbolcunun sözleşme bitiş tarihi 2028.