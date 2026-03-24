Yusuf Demir'den çarpıcı Galatasaray itirafı!

Galatasaray ile ara transfer döneminde yollarını ayıran ve altyapısından yetiştiği Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, Avusturya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Sky Sport Avusturya'ya konuşan Yusuf Demir, sakatlığı hakkında "Dış bağımda sorun vardı, biraz zorlanmıştı. Ve umuyorum ki mümkün olan en kısa sürede tekrar oynayabilirim." Dedi. GALATASARAY İTİRAFI Galatasaray dönemiyle ilgili de itirafta bulunan genç futbolcu, "Galatasaray'da işler beklediğimden biraz farklı gelişti. Yine de önemli bir deneyimdi." dedi. Yusuf Demir kendisine ne zaman geri döneceği sorulunca "Umarım yakında. Bakalım" yanıtını verdi.