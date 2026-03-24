Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda oynanacak dev derbi öncesi sevindirici bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılıların resmi web sitesinden yayımlanan Kulüp Doktoru Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde:
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Liverpool maçında sakatlanan iki oyuncumuzun durumundan bahsetmek istiyorum.
Futbolcularımızdan Noa Lang'ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız.
Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz.
Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz.
Bir diğer futbolcumuz Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Galatasaray, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Lang'ın sakatlığı can sıksa da savunma hattındaki gelişmeler yüzleri güldürdü.
İDEAL SAVUNMA SAHAYA
Fotomaç'ın haberine göre, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle bu yıl ideal savunmasını kurmakta güçlük çeken Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında istediği dörtlü ile sahaya çıkacak.
Sağ bekte Singo'yu oynatacak olan Okan Buruk, Davinson, Abdülkerim ve Jakobs'u da sahaya sürecek.