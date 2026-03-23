Galatasaray, Liverpool maçında sakatlanan ve operasyon geçiren Victor Osimhen'in son durumu ile alakalı bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.