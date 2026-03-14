Trendyol Süper Lig'de 26. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray bu akşam evinde Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Ligde ilk 4 sırayı hedefleyen Başakşehir ise son 3 maçından galip ayrıldı. Formda bir görüntü çizen 42 puanlı turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı son 12 müsabakanın sadece 1'ini kaybetti. Cimbom'da bu önemli müsabaka öncesi Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Leroy Sane ve sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Başakşehir'de ise Kazımcan Karataş kart cezası, Operi de sakatlığı nedeniyle 90 dakikada yer alamayacak.