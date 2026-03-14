Galatasaray zirvede farkı açmak istiyor! İşte Okan Buruk'un RAMS Başakşehir maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada galip gelirse puan farkını 7'ye çıkaracak. İşte Okan Buruk'un RAMS Başakşehir maçı ilk 11'i... (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de 26. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray bu akşam evinde Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Süper Lig'de 25 hafta sonunda 61 puanla lider olan Cimbom, büyük bir fırsat yakalama şansına sahip. Fenerbahçe'nin dün akşam Kasımpaşa karşısında aldığı sürpriz yenilgi sonrası gözler sarı-kırmızılılara çevrildi. Aslan, sahasında Başakşehir'i yenmesi halinde puan farkı 7'ye çıkacak.
Ligde ilk 4 sırayı hedefleyen Başakşehir ise son 3 maçından galip ayrıldı. Formda bir görüntü çizen 42 puanlı turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı son 12 müsabakanın sadece 1'ini kaybetti. Cimbom'da bu önemli müsabaka öncesi Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Leroy Sane ve sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Başakşehir'de ise Kazımcan Karataş kart cezası, Operi de sakatlığı nedeniyle 90 dakikada yer alamayacak.
36. KEZ OYNAYACAKLAR Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugün 36. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 35 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu- lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.
Sarı- kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 17 müsabakanın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Aslan, Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 maçı da gol yemeden kazandı.
OKAN BURUK CEZALI Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Okan Buruk sarı kart cezası nedeniyle bu akşam yedek kulübesinde olamayacak. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde kart görerek cezalı duruma düşen Buruk, takımını dışarıdan takip edecek. Başakşehir maçında kenar yönetimi İrfan Saraloğlu'nda olacak.
ROTASYON PLANLARI
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ilk maçta 1-0 yenen, rövanşı da 18 Mart Çarşamba günü oynayacak Galatasaray, Başakşehir önünde rotasyona gidecek. Aslan'da Boey ve Eren ilk 11'e girecek. Lemina da dinlendirilecek. Cezalı Abdülkerim'in yokluğunda Singo stopere geçecek.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Trendyol Süper Lig'de 26. haftada bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.