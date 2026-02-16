Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da tek hedef yarın oynanacak Juventus maçından galibiyetle ayrılmak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, İtalyan deviyle oynanacak maçta farklı bir oyun anlayışıyla sonuç almayı hedefliyor. Buruk, cezası nedeniyle Juve'ye karşı forma giymeyecek Mario Lemina'nın yerine orta sahaya sürpriz bir ismi monte etmeyi düşünüyor.

YILDIZ İÇİN EKSTRA ÖNLEM



Takvim'in haberine göre, orta sahayı dirençli ve daha sert bir hale getirmek isteyen Buruk'un Rolland Sallai'ye merkezde görev vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, Torreira, Sallai ve Sara orta sahasıyla Juventus orta sahasına karşı fiziksel olarak üstünlük kurmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Juventus'un ve Milli Takımımız'ın yıldızı Kenan Yıldız için de önlem aldığı öğrenildi. Sol kanatta seri çalımlarıyla bir anda kaleye inebilen yıldız oyuncunun karşısında Wilfried Singo görevlendirilecek. Okan hoca, sağ bekte görev yapacak Singo'nun koşu kalitesi ve fiziksel gücüyle Kenan Yıldız'ı daha çok yıpratacağı görüşünde. Aslan, 90 dakika yapacağı şok preslerle de rakibi yoracak.