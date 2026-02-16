Türk futbolunun Avrupa'daki yüz akı G.Saray tarihi başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırmak için önündeki Juventus engelini geçmesi gereken sarı-kırmızılılar, yarın RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadele öncesinde tamamen zafere odaklanmış durumda. İki takım birbirine yabancı sayılmaz. Temsilcimiz bugüne kadar Juventus ile 6 kez karşı karşıya gelirken önemli bir üskünlük kurmayı başardı. Rakibini 2 kez deviren ve Şampiyonlar Ligi'nde 2013-14 sezonunda Real Madrid'in de bulunduğu grupta saf dışı bırakan G.Saray, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

63 YILDIR YENİLMİYOR



Galatasaray'ın Juventus'a kurmuş olduğu bu üstünlük bütün İtalyan ekiplerine karşı gerçekleştirildi. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar Çizme ekipleriyle oynadığı son 17 karşılaşmadan 7 galibiyet çıkartırken 7 kez de berabere kaldı. Cimbom bu mücadelelerde sadece 3 defa kaybetti. Sarı-kırmızılılar İstanbul'da ise İtalyanlara tam anlamıyla kabus yaşatıyor. 1963 yılında o dönemde Şampiyon Kulüpler Kupası ismiyle düzenlenen turnuvada şampiyonluk yaşayan Milan'a çeyrek finalde 3-1 yenilmişti. Ardından 12 iç saha maçının 8'ini kazandı ve 4 kez berabere kaldı. Bir Juventus maçı o dönemde Almanya'da oynanmış ve G.Saray 2-0 kazanmıştı.

İTALYANLAR ÇEKİNİYOR



Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği sonuçlar ve kadro kalitesi, İtalyan ekibini korkutuyor. İtalyan basını Juventus'un mevcut formuna da değinerek özellikle İstanbul'daki karşılaşmanın çok zorlu geçeceğine değiniyor. Ayrıca Türk takımlarına karşı 10 kez mücadele eden Juventus'un iki yenilgisini de G.Saray'a karşı aldığı hatırlatıldı.

SERİE A TECRÜBESİ



Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunan isimler Juventus'a hiç de yabancı değil. Daha önce Serie A tecrübesi bulunan 7 isim yarın kadroda bulunacak. Singo, Kaan Ayhan, Torreira, İcardi, Noa Lang, Osimhen ve Mario Lemina, Çizme'de mücadele etmişti. Lemina 2 sene Juventus formasını giymişti.