Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı esiyor. Sarı-Lacivertliler'in başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 40 yaşındaki teknik adam, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor... Domenico Tedesco, istatistikleriyle de göz dolduruyor. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe ile çıktığı 32 maçta 20 galibiyet elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Tedesco'nun teknik direktörlük kariyerindeki en dikkat çekici dönemlerden biri 2017-2018 sezonuydu. O sezon Schalke ile 39 resmi maça çıkan genç çalıştırıcı, 22 galibiyet elde etmişti. Bu istatistik uzun süre kariyer zirvesi olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Fenerbahçe'de yakalanan ivme, bu rekorun tehlikede olduğunu gösteriyor. Takvim'in haberine göre 32 maçta 20 galibiyete ulaşan Tedesco, sezonun geri kalan bölümünde yalnızca 3 galibiyet daha alması halinde Schalke dönemindeki en yüksek galibiyet sayısını geride bırakacak. Öte yandan Domenico Tedesco'nun bir diğer önemli durağı ise 2021-2022 sezonunda görev yaptığı Leipzig olmuştu. Alman temsilcisiyle 30 maçta 18 galibiyet elde eden başarılı teknik adam, o sezon da dikkat çeken bir grafik çizmeyi başarmıştı.

POZİTİF ETKİ YAPTI

İtalyan hoca, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri güven depoladı. Futbolcular onun dediklerini çok dikkate alıyor.