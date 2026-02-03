Renato Nhaga KİMDİR? Nhaga kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri

Galatasaray, kış transfer döneminde yaptığı hücum transferlerinin ardından orta sahayı güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekibi Casa Pia'da forma giyen 21 yaşındaki Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile her konuda anlaşmaya vardı. Yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Florya'ya gelecek olan genç yıldız, orta sahadaki dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Peki Renato Nhaga kimdir, nereli ve kaç yaşında? Genç oyuncunun hayatı, kariyeri ve futbol özellikleri haberimizde.