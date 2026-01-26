UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak maçta düdük çalacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Bu müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.



Maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak.