Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı ve üst tura yükselme şansını canlı tuttu. Sarı-kırmızılı takım, lig etabının son maçında İngiliz devi Manchester City deplasmanına gidiyor. Etihad Stadium'da oynanacak bu kritik karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Pep Guardiola'nın ekibiyle yapılacak zorlu mücadele öncesinde futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı hakkında bilgi arayışında. Manchester City-Galatasaray maçının tarihi ve detayları haberimizde...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu fikstüründe sona yaklaşıyor. RAMS Park'ta Atletico Madrid karşısında sergilediği dirençli futbolla 1-1'lik eşitliği yakalayan ve ilk 24 yolunda büyük avantaj elde eden Aslan, artık gözünü İngiltere'ye dikti. Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan alacağı puanla son 16 yolunu garantilemek istiyor. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz için sezonun en zorlu sınavlarından biri olması beklenen bu karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da resmiyet kazandı. İşte Manchester City-Galatasaray maçının yayın bilgileri...

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olacak. Etihad Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Avrupa'daki kaderimizi tayin edecek olan bu kritik müsabakanın başlama saati ise Türkiye saati ile 23.00 olarak belirlendi.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu olan yayın bilgisi de netleşti. Manchester City - Galatasaray mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY PUAN DURUMU | ÜST TURA NASIL ÇIKAR?

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid beraberliği ile puanını 10'a yükselten Galatasaray, play-off (ilk 24) potasına çok büyük bir adım attı. Ancak matematiksel olarak hala "Dışarıda kalma" ihtimali, düşük de olsa masada. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk 24 takım yoluna devam ederken, son 12 takım (25-36. sıralar) turnuvaya veda ediyor. Galatasaray'ın 10 puanla elenmesi için şu sıra dışı durumların aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor:

İspanya ve İtalya Hattı: Athletic Bilbao'nun hem Atalanta hem de Sporting gibi zorlu ekipleri dize getirerek 2'de 2 yapması gerekiyor.

Belçika Sürprizi: Union Saint-Gilloise'ın önce Bayern Münih'i, ardından Atalanta'yı mağlup ederek imkansızı başarması şart.

Kıbrıs Mucizesi: Pafos'un hem Chelsea hem de Slavia Prag karşısında sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor.

Devlerin Kapışması: Benfica'nın Juventus ve Real Madrid gibi iki devden toplamda en az 4 puan söküp alması; Club Brugge'ün ise Marsilya engelini aşması lazım.

Kuzey ve Güney Direnişi: Kopenhag'ın Barcelona'yı, Napoli'nin ise Chelsea'yi mağlup ederek puan tablosunda sıçrama yapması gerekiyor.

Komşunun Galibiyeti: Olympiakos'un Ajax karşısında sahadan galibiyetle ayrılması şart.

Kritik Eşikler: PSV'nin Newcastle ve Bayern Münih fikstüründen 2 puan çıkarması, Leverkusen'in Villarreal deplasmanından en az 1 puanla dönmesi ve Monaco'nun Juventus'u devirmesi gerekiyor.

Ada Karşılaşmaları: Marsilya'nın Liverpool ve Brugge maçlarından puan alması, hatta Karabağ'ın dahi Liverpool karşısında sürprize imza atarak puan koparması gerekiyor.