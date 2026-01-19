Quinten Timber KİMDİR? Timber kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri

Güçlü fiziği, teknik yetenekleri ve istikrarlı oyunuyla öne çıkan Quinten Timber, transfer söylentilerinin merkezindeki isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Türk kulüpleriyle anılması, genç futbolcuya olan ilgiyi artırırken futbolseverler "Quinten Timber kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle Timber'ın güncel piyasa değeri merak edilirken, kariyerine ve performansına dair detaylar yakından takip ediliyor. İşte Quinten Timber'ın istatistikleri ve futbol yolculuğuna dair öne çıkan bilgiler...