Galatasaray'da o transfer için Okan Buruk bizzat devrede!

Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un o yıldızı ikna etmek için bizzat devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)