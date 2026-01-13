Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç 10 numara!
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 23 yaş altı yabancı kuralı için Brondby'de forma giyen 20 yaşındaki 10 numara Noah Nartey'i gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom ara transferde iddialı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
Şu ana kadar birçok isimle görüşen sarı kırmızılılar, henüz resmi bir transfer açıklaması yapmamıştı.