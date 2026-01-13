Antonio Rüdiger KİMDİR? Rüdiger kaç yaşında ve nereli? İşte istatistikleri

Güçlü fiziği ve agresif oyun stiliyle yıllardır Avrupa sahnelerinde öne çıkan Antonio Rüdiger, bu kez transfer iddialarıyla Türk kulüplerinin radarına girmiş durumda. Dev takımlardaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken tecrübeli savunmacı hakkında futbolseverler, "Antonio Rüdiger kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Rüdiger'in kariyer yolculuğu, istatistikleri ve futbol geçmişi merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylar...