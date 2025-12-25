Transferde yer yerinden oynayacak! Anthony Musaba ve Galatasaray...
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya hazırlandığı Anthony Musaba hakkında ses getirecek bir iddia geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Fenerbahçe'nin tutumu sonrası Galatasaray ile temasa geçtiği belirtildi.
Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun çok istediği Anthony Musaba için hızlı bir operasyona imza attı. Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi, ilk görüşmede anlaşma sağlandı.
TRANSFER KRİZ ÇIKARDI
Fanatik'in haberine göre, bu transfer Fenerbahçe ile arasında gerginlik bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı fazlasıyla kızdırdı.
Yüksel Yıldırım önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanarak almaya çalıştıklarını biliyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalma için belirlenen bir bedel var. O miktarı peşin öderlerse oyuncuyu alabilirler." ifadelerini kullandı.
'SAYGISIZLIK YAPTI'
Samsunspor teknik direktör Thomas Reis de, Eyüpspor galibiyeti sonrası Anthony Musaba için şu ifadeleri sarf etti: "Musaba, Eyüpspor maçının kadrosunda olmamayı tercih etti. Musaba'nın son haftalardaki tavrı, bende bir hayal kırıklığı yarattı. Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu."
OLAY İDDİA
"Yapılan terbiyesizlik" diyen Yüksel Yıldırım'ın flaş bir hamle yapıp, Galatasaray ile iletişime geçtiği öne sürüldü.
Başkan Yıldırım'ın Sarı-Kırmızılılar'a, "Musaba ile anlaşın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu size satalım." mesajını gönderdiği iddia edildi.
Galatasaray'ın bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor.