30 MİLYON EURO

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Ugarte, Manchester United'ta 56 karşılaşmada 2 gol atarken 6 da asist yaptı. Bu sezon ise 11 maçta gol ya da asist üretemedi. 33 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen Ugarte, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.