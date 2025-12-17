Galatasaray'da Victor Osimhen'in Afrika Kupası'na katılmasının ardından gözler tamamen Mauro Icardi'ye çevrilmiş durumda. Nijerya Milli Takımı'nın elde edeceği başarıya göre gelişi 1 ay bile sürme ihtimali bulunan Osimhen'in yokluğunda herkes İcardi'ye güvenirken, yönetim de oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Fotomaç'ın haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki golcü futbolcunun menajerini İstanbul'a davet eden sarı-kırmızılılar, resmi tekliflerini iletecek.
ÖZBEK VE BURUK İSTİYOR
Mevcut sözleşmesine göre senelik 10 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi'den indirim talep edilecek. Arjantinli oyuncunun sözleşmesinin 6 milyon euro'luk kısmını kulüp, kalan 4 milyonu ise sponsorlar ödüyordu.
Yönetim kulübün üzerine düşen bedeli de 5 milyon euro seviyesine çekip bonuslarla 6 milyon euro önerecek. Eğer Icardi buna sıcak bakarsa 1+1 yıllık daha sözleşme uzatılacak. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının takımda kalmasını çok istiyor.