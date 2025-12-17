CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko 6 maç aradan sonra kaybetti! F.Bahçe Beko 6 maç aradan sonra kaybetti! 01:03
Ergin Ataman'dan F.Bahçe taraftarına sert tepki! Ergin Ataman'dan F.Bahçe taraftarına sert tepki! 01:03
G.Saray'dan Icardi için yeni açıklama! G.Saray'dan Icardi için yeni açıklama! 01:03
Fırtına Muçi'nin bonservisini alacak mı? Fırtına Muçi'nin bonservisini alacak mı? 01:03
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür 01:03
F.Bahçe'ye Archie Brown şoku! Ne zaman dönecek? F.Bahçe'ye Archie Brown şoku! Ne zaman dönecek? 01:03
Daha Eski
F.Bahçe'ye kötü haber! Transferde İtalyan devleri devrede F.Bahçe'ye kötü haber! Transferde İtalyan devleri devrede 01:03
Flaş transfer açıklaması! G.Saray ve Sörloth! Flaş transfer açıklaması! G.Saray ve Sörloth! 01:02
'Kadıköy Boğası' ile özel röportaj! "4. yıldızımız olacak" 'Kadıköy Boğası' ile özel röportaj! "4. yıldızımız olacak" 01:02
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan yıldız isme kanca! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan yıldız isme kanca! 01:02
Tedesco'nun ilk hedefine Çizme'den 2 talip! Tedesco'nun ilk hedefine Çizme'den 2 talip! 01:02
Trabzonspor'dan 2 isimle ilgili sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan 2 isimle ilgili sakatlık açıklaması! 01:02
Lemina'nın alternatifi Süper Lig'den
Galatasaray’dan Lauriente atağı!
20 dakikada tüm vücudunu çalıştır | İZLE
Süper Loto sonuçları | 16 Aralık