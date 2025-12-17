3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR Lauriente teknik direktör Okan Buruk'un çok sevdiği tarzda bir futbolcu. Birden fazla bölgede forma giyebilen boyuna göre de güçlü bir futbolcu olan Armand Lauriente, genel olarak sol kanatta görev almayı seviyor. Ancak gerek olduğu durumlarda sağ kanat ve forvette de büyük bir başarıyla görev yapabiliyor.