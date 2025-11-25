Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gecesi! İşte Cimbom'un 11'i

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 hafta sonunda 9 puan toplayan ve ilk 8'i hedefleyen Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise önünde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Kritik karşılaşma öncesi Okan Buruk'un ilk 11'i ise şekillendi. İşte ayrıntılar...

EKSİK ÇOK Kritik Gilloise maçı öncesinde G.Saray'da sakatlığı bulunan oyuncular can sıkıyor. Osimhen, Yunus, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor. Mario Lemina'nın durumu ise maç günü belli olacak. Ayrıca men cezası alan Eren ile Metehan da yok.