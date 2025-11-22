Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçı ilk 11'i
Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi son 2 maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray, 13. hafta karşılaşacağı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek moral bulmak istiyor. İşte Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i… (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde lider Galatasaray bu akşam evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Milli ara sonrası yeniden taraftarlarının karşısına çıkacak sarı-kırmızılılar kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı amaçlıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Bu önemli müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Süper Lig'de son 2 karşılaşmasında 5 puan yitiren Cimbom'un puan kaybına tahammülü bulunmuyor.
Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Gençlerbirliği karşısında 3 puana ulaşarak 25 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı US Gilloise maçı ile 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de çıkacağı Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmak istemiyor. RAMS Park'ta Galatasaray'a konuık olacak Gençlerbirliği ise Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde üçüncü maçına çıkacak. Genç teknik adam, kırmızı karaların başında çıktığı ilk 2 maçında 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.
İÇ SAHADA YENİLMİYOR
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon Ağustos 2024'te Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i Avrupa Ligi, 2'si Türkiye Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.
İSTANBUL'DA ASLAN ÜSTÜN
Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda Gençlerbirliği'ne galibiyet sayısında 34-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 104 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.
99. RANDEVULARI
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bu akşam 99. kez karşılaşacak. İki takım arasında 98 maçta sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-karalar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.
7 MAÇLIK SERİ
Sarı-kırmızılılar, evindeki son 7 lig maçında Gençlerbirliği'ni puansız gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip, başkent temsilcisini ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, Gençlerbirliği'nin 6 golüne ise engel olamadı.
TORREIRA SINIRDA
Cimbom'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 1 Aralık Pazartesi günü ligin 14. Haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
ÜST ÜSTE 2 KAYIP
Süper Lig lideri Galatasaray son 2 maçta 5 puan yitirdi. Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Aslan, son olarak Kocaelispor deplasmanında da 1-0 yenildi. İki maçta kazanamayan ve gol de atamayan Cimbom bu kötü seriyi bitirerek taraftarları önünde yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.
VOLKAN DEMİREL 5. KEZ RAKİP
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, antrenörlük kariyerinde dördüncü kez Galatasaray'a rakip olacak. Demirel, Karagümrük, Bodrum FK ve Hatayspor'un başında iken sarı-kırmızılılara karşı 3 yenilgi alırken 1 de galibiyet yaşadı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, tek galibiyetini 11 Kasım 2023'te Hatayspor'un başında iken 2-1'lik skorla almıştı.
GÖZLER BARIŞ ALPER'DE
Fotomaç'ın haberine göre, Gençlerbirliği maçında Victor Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz, ilk 11'de bekleniyor. A Milli Takım'da İspanya'ya karşı başarılı bir performans gösteren Barış'ın adı öne çıkıyor. İcardi'nin de 2. yarı süre alması planlanıyor.