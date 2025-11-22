Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçı ilk 11'i

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçı ilk 11'i Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi son 2 maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray, 13. hafta karşılaşacağı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek moral bulmak istiyor. İşte Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i… (GS spor haberi)





Trendyol Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde lider Galatasaray bu akşam evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Milli ara sonrası yeniden taraftarlarının karşısına çıkacak sarı-kırmızılılar kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı amaçlıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Bu önemli müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Süper Lig'de son 2 karşılaşmasında 5 puan yitiren Cimbom'un puan kaybına tahammülü bulunmuyor.

Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Gençlerbirliği karşısında 3 puana ulaşarak 25 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı US Gilloise maçı ile 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de çıkacağı Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmak istemiyor. RAMS Park'ta Galatasaray'a konuık olacak Gençlerbirliği ise Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde üçüncü maçına çıkacak. Genç teknik adam, kırmızı karaların başında çıktığı ilk 2 maçında 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.