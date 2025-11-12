Galatasaray’dan savunmaya dev hamle: Ousmane Diomande listede!
Galatasaray, Sporting'in genç savunma oyuncusu Ousmane Diomande için devre arasında hamle yapmaya hazırlanıyor. Teknik ekibin raporu sonrası Galatasaray yönetimi transfer şartlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine dinamik, güçlü ve genç bir isim arayan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, bu doğrultuda savunma hattına takviye için Avrupa'dan flaş bir isme yöneldi. Africafoot'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Sporting Lizbon forması giyen Ousmane Diomande'nin durumunu yakından takip ediyor.
Sporting, Diomande'yi elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak belirlendi.
Portekiz ekibi, transfer görüşmeleri için en az 60 milyon euro talep etmeye hazırlanıyor. Bu rakam, Galatasaray için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.
Henüz 20 yaşında olmasına rağmen gösterdiği olgun oyunla Avrupa devlerinin radarında yer alan yıldız, Galatasaray'ın da öncelikli hedefleri arasına girmiş durumda.