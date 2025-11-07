Galatasaray'a Ademola Lookman fırsatı!

Galatasaray'da Lookman gelişmesi yaşanıyor. Nijeryalı yıldız, son oynanan maçta teknik direktörü Juric adeta birbirine girdi. İtalyan basınında yer alan detaya göre ise Lookman'ın bu durumun ardından ayrılmak istediği yazıldı. İşte ayrıntılar...

BARIŞ'LA ALAKASI YOK!



Yıldız futbolcu ile devre arasında yolları ayırmayı zaten gündemine almış olan Atalanta yönetiminin artık kesin olarak satış kararını verdiği belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin iddiaların aksine Barış Alper Yılmaz'dan bağımsız olarak Lookman'la ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor. 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2007 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.