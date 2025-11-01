Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynayacakları derbi mücadelesinden önce açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞI SAĞ OLSUN"

"Öncelikle başsağlığı dilekleri... Hikmet Çapanoğlu, Beşiktaş altyapısında çalışıyordu, tanıdığım biriydi. Beşiktaş'ın başı sağ olsun."

"EN YAKIN TAKİPÇİMİZ"

"Sıralama ne olursa olsun bu bir derbidir. Galatasaray - Trabzonspor maçları hep çekişmeli olmuştur. En yakın takipçimiz. 5 puan var. Yarın bir derbi daha var. Derbi haftasından en karlı çıkan takım olmak istiyoruz. Bunun için iyi hazırlandık. 5. günde oynuyoruz maçı, dinlenme ve hazırlanma şansımız oldu."

SINGO'NUN DURUMU...

"Kadroda ceza ve sakatlardan dolayı eksiklerimiz var. Singo'yu bugün kadroya aldık. Çok uzun oynamasa da belli bir bölümde yer alabilecek durumda."

LEMINA TERCİHİ HAKKINDA...

"Tercih edebileceğimiz önemli oyuncular var. Başakşehir maçında Kaan'ı stoperde kullandık. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldıktan sonra Lemina'nın performansı var. Geçen hafta Lemina'yı stoperde oynattım. Önemli oyuncular ve seçenekler var. Sara'nın form durumu, Torreira dinlenik… O yüzden Lemina'yı stoperde tercih ettik, hızı, kafa topu, sertliği var. Oyun kurulumunda yardımcı olacak."