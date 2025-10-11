GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Sambacı stoper!
Ocak ayındaki transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fransız devi PSG'de forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Lucas Beraldo için harekete geçti. Sarı kırmızılıların transferde izleyeceği formül ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Lider Galatasaray, transfer çalışmaları için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Cimbom, PSG'nin 21 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Lucas Beraldo'yu listesine dahil etti.
Teknik Direktör Okan Buruk'un; Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı rahatlıkla tamamlayacak bir ismi istediği kaydedildi. Wilfried Singo'yu daha çok sağ bekte düşünen Okan Buruk'un stoper takviyesi talep edeceği aktarıldı.
Bu doğrultuda Galatasaray'da PSG'nin yıldızı Lucas Beraldo adı öne çıktı. PSG ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Brezilyalı stoper için satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşmesinin teklif edileceği kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre, ocak ayındaki transfer döneminde Fransız kulübüyle masaya oturacak sarı- kırmızılıların yoğun bir görüşme trafiği yürütmesi bekleniyor. Bu sezon PSG'de sadece 5 lig maçına çıkan Beraldo'nun da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.
ALEX'İN ÖĞRENCİSİ
Brezilyalı stoper Lucas Beraldo, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın Sao Paulo'dan öğrencisi. Beraldo, Sao Paulo'da Alex'in teknik direktörlük yaptığı dönemde 13 maça çıkarken 2 gol attı ve bin 169 dakika süre aldı.
BÜYÜK ŞAMPİYONLUKLAR
PSG formasını Ocak 2024'ten bu yana giyen Lucas Beraldo, birçok önemli şampiyonluğa imza attı. PSG ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kaldıran Beraldo 2 Fransa Ligue 1, 2 kez Fransa Kupası, 2 Fransa Süper Kupası kazandı.