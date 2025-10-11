Güller ve Günahlar ilk bölüm FULL, HD izleme linki! Güller ve Günahlar konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Güller ve Günahlar dizisinin ilk bölümü yayınlandı ve izleyiciler için full, HD izleme linki hazır! Peki, Güller ve Günahlar konusu ne? Dizi, aşk, entrika ve aile sırları etrafında gelişen dramatik bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Oyuncu kadrosunda genç ve deneyimli isimler bir araya geliyor; karakterlerin hayatlarına dair sürpriz gelişmeler ilk bölümde izleyiciyle buluşuyor. Güller ve Günahlar 1. Bölüm izle diyorsanız, HD kalitesiyle kaçırmadan izleyebilirsiniz.
Güller ve Günahlar nasıl izlenir? Ynei dizi Güller ve Günahlar'ın 1. Bölümü merak ediliyor. Birçok kişi Güller ve Günahlar dizisini nasıl ve nereden izleyebileceğini araştırıyor. Bu akşam ekrana gelecek Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizinin detayları yakından takip ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar 1. bölüm nasıl izlenir? Güller ve Günahlar konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...
GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi günü ekrana gelecek.
GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU NEDİR?
Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği Güller Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat'ın (Murat Yıldırım) hikâyesini anlatıyor. Eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.
GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU
Murat Yıldırım – Başrol
Cemre Baysel – Başrol
Oya Unustası
Gülenay Kalkan
Serdar Orçin
Emel Çölgecen
Ahmet Saraçoğlu
Aleyna Solaker
Kaan Çakır
Serdar Özer
Gizem Sevim
Neslihan Arslan
Emre Özcan
Merve Su Bengi
Mina Akdin
Yade Arayıcı
GÜLLER VE GÜNAHLAR 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE