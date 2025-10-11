Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda heyecan sürüyor. Estonya ile İtalya, A Le Coq Arena'da kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Estonya - İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Estonya - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu, Estonya - İtalya karşılaşması ile devam ediyor. Konuk ekip Norveç'in altı puan gerisinde olmasına rağmen bir maç eksiğiyle zirve yarışına devam ederken, Estonya ise I Grubu'ndaki beş maçından sadece üçünü kazanabildi. Nefes kesici mücadele öncesinde tüm detayları sizler için derledik.

ESTONYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Estonya - İtalya maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

ESTONYA - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Estonya: Hein; Schjonning-Larsen, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Sappinen

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui