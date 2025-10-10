Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçı sonrasında sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden El Bilal Toure'nin durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kulübün açıklamasında, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali Milli Takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir." denildi.