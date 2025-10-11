Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli?

Eda Erdem kimdir ve voleybol dünyasında neden bu kadar konuşuluyor? Eda Erdem'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Eda Erdem'in yaşı kaç ve memleketi neresi? sorularının cevabı araştırılıyor. Profesyonel kariyerinde hangi kulüplerde oynadı ve milli takımda hangi başarılara imza attı? Hangi ödülleri kazandı, hangi turnuvalarda önemli başarılara imza attı? Eda Erdem hakkında merak edilen tüm detaylar ve kariyerine dair bilgiler haberimizde!

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem Dündar 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe'de orta oyuncu olarak forma giyen Türk voleybolcudur. Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Erdem, 2004 yılında A takıma yükseldi ve 2008 yılına kadar Beşiktaş'ta oynadı; son iki sezonunda kaptanlık görevini üstlendi. 2008'de Fenerbahçe'ye transfer olan Erdem, 2008'den bu yana kulübünde mücadele etmektedir ve hem milli takımın hem de Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmaktadır.

30 Mart 2022 itibarıyla Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu başkanı seçilen Eda Erdem'in başarıları sadece sahayla sınırlı kalmamıştır. 8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Günü'nde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu girişine Erdem'in heykelini dikmiştir.

KARİYER VE KULÜP BAŞARILARI

Beşiktaş (2000-2008): Türkiye Ligi ikinciliği, Kadınlar Voleybol Balkan Kupası şampiyonluğu

Fenerbahçe (2008-günümüz): Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa, CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birçok şampiyonluk ve dereceleri bulunuyor.

Eda Erdem, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından 2000-2010 döneminin en iyi 100 voleybolcusundan biri olarak seçilmiştir.

MİLLî TAKIM BAŞARILARI

Erdem, Türkiye millî takımıyla birçok uluslararası başarıya imza atmıştır:

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğu

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonluğu

2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonluğu

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya

BİREYSEL ÖDÜLLER

En iyi orta oyuncu ve en değerli oyuncu ödülleri birçok kez kazanılmıştır. (2015, 2016-17, 2017, 2018, 2019, 2020-21, 2021, 2022-23, 2023-24, 2025)

KİŞİSEL HAYATI VE SOSYAL SORUMLULUK

Eda Erdem, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklar için bir spor alanı kurulmasına öncülük etti. Yaklaşık 400 çocuğun faydalanması hedeflenen alan, 7 Ağustos 2023'te hizmete açıldı.