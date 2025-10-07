Galatasaray'da Osimhen istatistikleri altüst etti! Beşiktaş derbisi...
Galatasaray'ın sezon başında rekor bedelle kadrosuna kattığı Osimhen adeta durdurulamıyor. Yıldız isim derbide her ne kadar skor katkısı yapamamış olsa da istatistikleriyle öne çıktı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kritik derbide sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda derbinin ardından Osimhen ile ilgili o detaylar ise dikkat çekti. Nijeryalı yıldız bu karşılaşmada gol atamasada takımına önemli bir katkı sağladı.
Beşiktaş derbisini boş geçen Nijeryalı futbolcu burada çıktığı 4 hava topunun 4'ünü alırken, 10 ikili mücadelede de rakiplerine 6 kez üstünlük kurdu. 7'de 6 isabetli pasla oynayan Osimhen, sahada adım atmadık yer bırakmadı.
HER MAÇTA ATIYOR
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon hücumdaki istatistikleri ile dikkat çekiyor. Bu sezonki 10 resmi maçta da rakip fileleri havalandıran sarı kırmızılılar, rakiplerini hiç boş geçmedi. Geçen sezonki son 15 maçından da golle ayrılan Cimbom, 25 maçtır aralıksız olarak gol sevinci yaşıyor.